Чучхе на рельсах. Ким Чен Ын поехал в РФ по железной дороге — что собой представляет бронепоезд северокорейского диктатора и чему завидовал Путин
Поезд Ким Чен Ына отправляется с вокзала Пхеньяна во Владивосток, 10 сентября (Фото:KCNA via REUTERS)
Впервые в этом десятилетии фактический глава КНДР Ким Чен Ын покинул пределы страны. Он отправлялся во Владивосток на встречу с другим деспотом современности Владимиром Путиным. «Великий лидер», как его называют соотечественники, не изменил своей привычке и традициям отца и деда — для визита выбрал бронированный поезд.
«Медленный, роскошный, пуленепробиваемый»
Такие характеристики этому средству передвижения дало агентство Bloomberg.
680 километров между Пхеньяном и Владивостоком поезд преодолевал около 20 часов. Средняя скорость была меньше 40 километров в час; для сравнения — победитель веломногодневки Тур де Франс — 2023 Йонас Вингегор показал среднюю скорость 41,3 км/ч.
Как отмечали зарубежные СМИ, причин такого медленного движения две. Первая — длиннющий поезд покрыт тяжелым армированием, которое защищает его даже от взрыва бомбы неподалеку. Вторая — состояние путей северокорейской железной дороги не позволяет набирать больший ход.
Зачем Ким Чен Ын встречался с Путиным
КНДР — одна из немногих стран, которые открыто поддерживают развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Ким Чен Ын называл ее «священной борьбой». Во время торжественного застолья во Владивостоке он пожелал «победы» армии РФ.
О конкретных договоренностях диктаторов официально не сообщали. Вероятно, речь могла идти о поставках в КНДР российского продовольствия и нефтепродуктов, а также содействии ракетно-космической программе Пхеньяна.
Зато Россия нуждается в снарядах для фронта. В конце июля министр обороны Сергей Шойгу ездил в Северную Корею, как сообщалось, чтобы просить вооружения.
США уже предупредили, что, если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.
Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов уверяет, что РФ уже полтора месяца получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к Градам. Еще в начале года генсек НАТО Йенс Столтенберг уверял, что КНДР передавала ракеты и снаряды ЧВК Вагнера. Некоторое количество этих снарядов удалось затрофеить Силам обороны Украины.
Лобстеры и вино
«В поезде есть прекрасно оборудованный ресторан, способный подать к столу Ким Чен Ына, к примеру, свежих омаров, и солидный винный погреб с изысканными французскими винами», — пишет ВВС.
Фото- или видеодоказательств этой роскоши, правда, нет. СМИ ссылаются на мемуары российских дипломатов Константина Пуликовского и Георгия Толораи, которые сопровождали Ким Чен Ира, отца нынешнего главы КНДР, во время его путешествия в Москву в 2001 году.
Толорая вспоминал, что из Пхеньяна на поезд доставляли такие блюда, как ослиное мясо и абалон (вид моллюсков), считавшиеся деликатесами. Ящики с вином привозили прямо из Парижа. По рассказам обоих россиян, на борту гостей развлекали звездные северокорейские артисты и певцы.
Можно предположить, что нынешний Ким не стал отказывать себе в комфорте передвижения. The New York Times приписывала ему любовь к швейцарским сырам, а также шампанскому Cristal и коньяку Hennessy.
Об интерьере вагонов свидетельствуют несколько фото, сделанных во время поездки Ким Чен Ына в Китай в 2018 году. Белая обивка стен, шторы цвета слоновой кости, диваны из розовой кожи.
В 2022 году северокорейское агентство ЦТАК опубликовало кадры из рабочего купе Ким Чен Ына. Вокруг стола расставлены кресла зеленоватого цвета, на столе — ноутбук, очки и пепельница.
Аэрофобия Кимов
Первый лидер КНДР Ким Ир Сен, дед Ким Чен Ына, собственно, и заложил традицию путешествий на бронепоезде. Так он ездил, в частности, на переговоры с Иосифом Сталиным в 1949 году, где договаривался о помощи СССР в планируемой войне за захват юга Корейского полуострова. С тех пор этот транспорт начали называть «поездом чучхе».
Самая длинная поездка — в 1984-м, когда основатель «красной Кореи» с 16 мая по 1 июля посетил шесть стран соцлагеря. Последний пункт того путешествия — Свердловск, где в сопровождении 1-го секретаря обкома партии Бориса Ельцина он посетил театр оперетты. По воспоминаниям, Ким Ир Сен приказал принести на спектакль его любимое кресло с бронепоезда.
Всего старший Ким совершил 50 зарубежных поездок. У его сына их было значительно меньше, хотя визиты в РФ в 2001-м и в КНР в 2011-м оказались марафонскими — каждый раз преодолевалось 5−6 тыс. км. Писали, что перед бронепоездом первого лица шел другой — с разведкой, а маршрут движения контролировали вертолеты северокорейских ВВС.
В бронепоезде Ким Чен Ир и скончался. Это произошло 17 декабря 2011 года во время инспекционной поездки по стране — сердечный приступ.
Со ссылкой на иностранных дипломатов СМИ утверждали, что у Кима-среднего была аэрофобия (боязнь полетов), и он даже не скрывал ее.
Почти не передвигается по воздуху и Ким Чен Ын, хотя в детстве он часто летал между Северной Кореей и Швейцарией, где учился в средней школе.
Сейчас на счету генералиссимуса Ким Чен Ына — 10 зарубежных путешествий, почти все совершены в 2018—2019 годах. Но два из них — все же на самолете: в китайский Далянь на встречу с председателем Си Цзиньпином и в Сингапур на первый саммит КНДР — США.
Копируя диктаторов
Поезд вместо самолета, броня, защищающая от покушений, люксовые интерьеры и кулинария, засекреченные маршруты передвижения — все это многим в мире кажется забавной паранойей тоталитарного руководителя одной из беднейших стран мира. Однако Владимир Путин так не думает.
С недавних пор главного кремлевца роднит с Ким Чен Ыном не только стиль управления государством и враждебность к соседям, но и страсть к железной дороге.
Для дальних поездок Путин все чаще использует бронепоезд. Диктатор пересел на него еще осенью 2021 года, когда Россия активно готовилась к полномасштабной войне. По данным издания Проект, для диктатора построили сеть железных дорог и станций, ведущих к его резиденциям на Валдае, недалеко от Сочи и в Подмосковье.
Предполагается, что Путин мог прибегнуть к такому решению из соображений безопасности. Поезд сложнее отследить в отличие от самолетов, поскольку сервисов для трекинга железнодорожного движения в реальном времени нет.
Бронепоезд Путина базируется в депо на станции Москва-Каланчевская, где находится закрытый вокзал для VIP-персон. В 2017 году прямо к перрону этого вокзала проложили новую автодорогу для кортежа.
В совместном расследовании Досье с изданиями CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk в 2023 году говорилось, что стоимость спецпоезда — 75 миллионов долларов.
Вот фото изнутри.
Некоторые вагоны легко составляют конкуренцию вагонам Кима, в частности косметологический с медицинским оборудованием (там есть даже аппарат ИВЛ), массажным кабинетом и хаммамом, а также спортзал, в котором доступны все виды тренажеров.