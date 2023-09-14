Чучхе на рельсах. Ким Чен Ын поехал в РФ по железной дороге — что собой представляет бронепоезд северокорейского диктатора и чему завидовал Путин 14 сентября, 18:42 Сюжет Поезд Ким Чен Ына отправляется с вокзала Пхеньяна во Владивосток, 10 сентября (Фото:KCNA via REUTERS)

Впервые в этом десятилетии фактический глава КНДР Ким Чен Ын покинул пределы страны. Он отправлялся во Владивосток на встречу с другим деспотом современности Владимиром Путиным. «Великий лидер», как его называют соотечественники, не изменил своей привычке и традициям отца и деда — для визита выбрал бронированный поезд.

«Медленный, роскошный, пуленепробиваемый»

Такие характеристики этому средству передвижения дало агентство Bloomberg.

680 километров между Пхеньяном и Владивостоком поезд преодолевал около 20 часов. Средняя скорость была меньше 40 километров в час; для сравнения — победитель веломногодневки Тур де Франс — 2023 Йонас Вингегор показал среднюю скорость 41,3 км/ч.

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Как отмечали зарубежные СМИ, причин такого медленного движения две. Первая — длиннющий поезд покрыт тяжелым армированием, которое защищает его даже от взрыва бомбы неподалеку. Вторая — состояние путей северокорейской железной дороги не позволяет набирать больший ход.

Лобстеры и вино

«В поезде есть прекрасно оборудованный ресторан, способный подать к столу Ким Чен Ына, к примеру, свежих омаров, и солидный винный погреб с изысканными французскими винами», — пишет ВВС.

Фото- или видеодоказательств этой роскоши, правда, нет. СМИ ссылаются на мемуары российских дипломатов Константина Пуликовского и Георгия Толораи, которые сопровождали Ким Чен Ира, отца нынешнего главы КНДР, во время его путешествия в Москву в 2001 году.

Толорая вспоминал, что из Пхеньяна на поезд доставляли такие блюда, как ослиное мясо и абалон (вид моллюсков), считавшиеся деликатесами. Ящики с вином привозили прямо из Парижа. По рассказам обоих россиян, на борту гостей развлекали звездные северокорейские артисты и певцы.

Можно предположить, что нынешний Ким не стал отказывать себе в комфорте передвижения. The New York Times приписывала ему любовь к швейцарским сырам, а также шампанскому Cristal и коньяку Hennessy.

Об интерьере вагонов свидетельствуют несколько фото, сделанных во время поездки Ким Чен Ына в Китай в 2018 году. Белая обивка стен, шторы цвета слоновой кости, диваны из розовой кожи.

Фото: KCNA

Фото: KCNA

В 2022 году северокорейское агентство ЦТАК опубликовало кадры из рабочего купе Ким Чен Ына. Вокруг стола расставлены кресла зеленоватого цвета, на столе — ноутбук, очки и пепельница.

Фото: Скриншот News Nation / YouTube

Аэрофобия Кимов

Первый лидер КНДР Ким Ир Сен, дед Ким Чен Ына, собственно, и заложил традицию путешествий на бронепоезде. Так он ездил, в частности, на переговоры с Иосифом Сталиным в 1949 году, где договаривался о помощи СССР в планируемой войне за захват юга Корейского полуострова. С тех пор этот транспорт начали называть «поездом чучхе».

Ельцин и Ким Ир Сен, 1 июля 1984 года / Фото: DR

Самая длинная поездка — в 1984-м, когда основатель «красной Кореи» с 16 мая по 1 июля посетил шесть стран соцлагеря. Последний пункт того путешествия — Свердловск, где в сопровождении 1-го секретаря обкома партии Бориса Ельцина он посетил театр оперетты. По воспоминаниям, Ким Ир Сен приказал принести на спектакль его любимое кресло с бронепоезда.

Всего старший Ким совершил 50 зарубежных поездок. У его сына их было значительно меньше, хотя визиты в РФ в 2001-м и в КНР в 2011-м оказались марафонскими — каждый раз преодолевалось 5−6 тыс. км. Писали, что перед бронепоездом первого лица шел другой — с разведкой, а маршрут движения контролировали вертолеты северокорейских ВВС.

В бронепоезде Ким Чен Ир и скончался. Это произошло 17 декабря 2011 года во время инспекционной поездки по стране — сердечный приступ.

Со ссылкой на иностранных дипломатов СМИ утверждали, что у Кима-среднего была аэрофобия (боязнь полетов), и он даже не скрывал ее.

Почти не передвигается по воздуху и Ким Чен Ын, хотя в детстве он часто летал между Северной Кореей и Швейцарией, где учился в средней школе.

Бронепоезд довез Ким Чен Ына до космодрома Восточный (РФ), 13 сентября 2023 года / Фото: KCNA via REUTERS

Сейчас на счету генералиссимуса Ким Чен Ына — 10 зарубежных путешествий, почти все совершены в 2018—2019 годах. Но два из них — все же на самолете: в китайский Далянь на встречу с председателем Си Цзиньпином и в Сингапур на первый саммит КНДР — США.

Копируя диктаторов

Поезд вместо самолета, броня, защищающая от покушений, люксовые интерьеры и кулинария, засекреченные маршруты передвижения — все это многим в мире кажется забавной паранойей тоталитарного руководителя одной из беднейших стран мира. Однако Владимир Путин так не думает.

С недавних пор главного кремлевца роднит с Ким Чен Ыном не только стиль управления государством и враждебность к соседям, но и страсть к железной дороге.

Для дальних поездок Путин все чаще использует бронепоезд. Диктатор пересел на него еще осенью 2021 года, когда Россия активно готовилась к полномасштабной войне. По данным издания Проект, для диктатора построили сеть железных дорог и станций, ведущих к его резиденциям на Валдае, недалеко от Сочи и в Подмосковье.

Предполагается, что Путин мог прибегнуть к такому решению из соображений безопасности. Поезд сложнее отследить в отличие от самолетов, поскольку сервисов для трекинга железнодорожного движения в реальном времени нет.

Бронепоезд Путина базируется в депо на станции Москва-Каланчевская, где находится закрытый вокзал для VIP-персон. В 2017 году прямо к перрону этого вокзала проложили новую автодорогу для кортежа.

В совместном расследовании Досье с изданиями CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk в 2023 году говорилось, что стоимость спецпоезда — 75 миллионов долларов.

Вот фото изнутри.

Фото: Досье

Фото: Досье

Некоторые вагоны легко составляют конкуренцию вагонам Кима, в частности косметологический с медицинским оборудованием (там есть даже аппарат ИВЛ), массажным кабинетом и хаммамом, а также спортзал, в котором доступны все виды тренажеров.