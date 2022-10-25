9 лет колонии. Российский суд оставил в силе приговор американской баскетболистке Грайнер 25 октября, 16:45 Бриттни Грайнер (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina/Pool/File Photo)

Российский апелляционный суд оставил в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер за «контрабанду наркотиков».

Как сообщает CNN, девятилетний приговор Грайнер лишь немного сократили — судья постановил засчитать время, которое она провела под стражей с 17 февраля. Пока не известно, насколько именно сократится ее срок.



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Баскетболистку задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево, в ее сумке нашли гашишное масло для вейпа в картриджах весом 0,702 грамма.

Адвокаты Грайнер заявляли, что она употребляла медицинскую марихуану только по рекомендации врачей в Аризоне, где это разрешено законом, из-за сильных болей от спортивных травм. Баскетболистка признала вину, но говорила, что положила картриджи с маслом случайно, потому что собиралась в спешке. 4 августа суд приговорил ее к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.

Грайнер выступала за команду Финикс Меркури и российский клуб УГМК. Она входит в список 25 лучших игроков Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и является двукратной олимпийской чемпионкой.

По данным CNN, летом 2022 года США предложили России обменять Грайнер и бывшего морпеха Пола Уилана на российского торговца оружием Виктора Бута, которого в 2012 году приговорили в США к 25 годам тюрьмы за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке FARC.



Позже телеканал со ссылкой на источники сообщил, что кремлевский режим по неофициальному каналу ФСБ передал запрос на освобождение предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова в дополнение к Виктору Буту. По информации Bloomberg, страна-агрессор также рассматривает в качестве кандидата на обмен Владислава Клюшина, которого в США обвиняют в инсайдерской торговле

