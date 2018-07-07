Британского полицейского проверяют на отравление Новичком

Нервно-паралитическим веществом Новичок были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Сотрудника полиции Уилтшира проверяют на возможное отравление нервно-паралитическим веществом Новичок в госпитале в Солсбери.

Об этом сообщает BBC.

Предполагается, что правоохранитель самостоятельно обратился в госпиталь из-за подозрения в возможном воздействии на его организм отравляющего вещества.

30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.

Анализы в военной лаборатории Портон-Даун показали, что мужчина и женщина были отравлены нервно-паралитическим веществом группы Новичок.

Британская полиция сообщила, что пострадавшая пара подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в результате контакта с зараженным предметом. Правоохранители готовятся к длительному расследованию этого дела. Приоритетной целью полиция ставит определение источника отравления.

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В Лондоне заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, они пострадали от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.