Британское правительство провело экстренное заседание в связи с отравлением Скрипаля - СМИ

Тереза Мэй пока не прокомментировала ситуацию с отравлением бывшего работника ГРУ

Вечером во вторник, 6 марта, правительство Великобритании провело экстренное заседание в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Премьер-министр страны Тереза Мэй сообщила, что намерена воздержаться от комментариев данной ситуации до завершения расследований, передает Эхо Москвы.

Напомним, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон пригрозил частичным бойкотом ЧМ-2018 в случае причастности России к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

В то же время, в МИД РФ назвали "дикостью" заявление Джонсона.

4 марта Сергей Скрипаль и женщина 30 лет, предположительно, его дочь, были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери, графство Уилтшир в Англии. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.

По неподтвержденным данным, их отравили синтетическим наркотиком фентанилом, в 100 раз сильнее героина.

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.