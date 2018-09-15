Британское правительство предложило при разводе не требовать доказательств вины партнера

Если не нужно доказывать чью-либо вину, пары смогут более дружественно расставаться

Чтобы облегчить юридическую процедуру развода супружеских пар, британское правительство предлагает больше не требовать доказательств вины партнера, сообщает AP.

Министр юстиции Дэвид Гок назвал соответствующее законодательство "далеким от современной жизни”.

"Когда заканчиваются отношения, закон не должен усугублять конфликт между разведенными парами. Мы устраним архаические требования признать вину или доказать, что пара живет раздельно", - сказал Гок.

Согласно предложенным изменениям в законодательстве, супруг или супруга больше не сможет оспорить заявление партнера о разводе. Кроме того, для развода больше не нужны будут доказательства адюльтера или раздельного проживания на протяжении нескольких лет.

В Британии проходят процедуру развода около 65 тысяч пар в год. По мнению адвокатов по разводам, если не нужно будет доказывать чью-либо вину, пары смогут “более дружественно расставаться”.

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