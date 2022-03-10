Активность РФ в небе снизилась: британское Минобороны отметило неожиданную эффективность украинской ПВО 10 марта, 14:26 Цей матеріал також доступний українською РФ решила активизировать работу авиации после провала наземного наступления (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Минобороны Великобритании заявило о неожиданной эффективности системы противовоздушной обороны Украины, успешно противостоящей российской военной авиации.

Об этом говорится в сводке британской разведки от 10 марта.

Как сообщается, благодаря украинской ПВО, активность ВВС РФ, на которые кремлевский режим сделал ставку после провала наземного наступления, в последние дни также существенно снизилась.

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Британские военные также отмечают, что колонны российских войск под Киевом за неделю практически не продвинулись и несут регулярные потери в результате атак ВСУ.

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