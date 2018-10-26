Британским женщинам официально разрешили служить во всех родах войск

В Великобритании женщинам разрешили служить во всех родах войск.
Об этом заявил министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон, передает Радио Свобода.
По его словам, у женщин есть возможность подать заявки в Королевскую морскую пехоту еще до конца 2018 года, а уже в начале 2019 они начнут тренировки.
Теперь для женщин в Великобритании открыты все военные специальности, в том числе речь идет о подразделениях сил спецопераций.
Министр отметил, что он очень рад, что теперь вооруженные силы "будут определяться способностями, а не статью".
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