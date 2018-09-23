Британский военный самолет провел разведку у побережья Крыма

В субботу, 22 сентября, самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании RC-135W провел разведывательный полет над Черным морем. Об этом сообщает Слово и дело со ссылкой на уполномоченные на отслеживание авиационной активности западные ресурсы.
Отмечается, что полет длился несколько часов.
Разведчик с бортовым номером ZZZ666, вылетевший с авиабазы Суда-Бей на греческом острове Крит, в течение нескольких часов курсировал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.
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