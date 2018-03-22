Британский суд разрешил экспертам ОЗХО сделать анализ крови Скрипаля

Британский суд дал разрешение врачам на взятие образцов крови у бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые находятся в коме.

Как передает The Guardian, образцы крови будут переданы специалистами Организации по запрещению химического оружия для дальнейших анализов.

Сергей и Юлия Скрипали находятся в коме в больнице после атаки с применением отравляющего вещества нервно-паралитического действия в Солсбери.

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К расследованию их отравления привлечены специалисты Организации по запрещению химического оружия. Скотленд-Ярд ожидает, что расследование займет "несколько месяцев".

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.