Британский парламентарий раскритиковал Робби Уильямса за выступление на открытии ЧМ-2018

Член британского парламента по вопросам внутренних дел Стивен Доути раскритиковал певца Робби Уильямса за его согласие выступить на матче-открытии Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом передает The Guardian.

"Я считаю это неприемлемым, в то время, когда российские истребители бомбят мирное население Сирии, а правительство травит людей на улицах Великобритании и преследует представителей ЛГБТ. Я могу лишь предположить, что Робби поднимет все эти темы во время своего выступления", - заявил Доути.

Напомним, сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира-2018, который принимает РФ.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль впервые проводится в России и в Восточной Европе в целом.