Британский министр по вопросам Brexit ушел в отставку

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб объявил о своей отставке, сообщает ВВС.

Рааб является членом Консервативной партии и известен как сторонник выхода Великобритании из состава ЕС. Однако, он отказался поддержать проект выхода Британии из ЕС, одобренный накануне Кабмином. Пост министра по вопросам Brexit политик занял в июле 2018 года, после отставки своего предшественника Девида Девиса.

14 ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit после "бурных" прений.

Во время краткого выступления перед СМИ Мэй заявила, что "проект соглашения о выходе [из Европейского Союза] был лучшим, о котором можно было бы договориться".

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, "если не произойдет ничего чрезвычайного".

Летом 2018 года Кабинет министров Великобритании согласовал план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции, так называемый "мягкий Brexit".