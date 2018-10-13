Британский актер отменил поездку в Саудовскую Аравию из-за исчезновения журналиста

Британский киноактер Джерард Батлер принял решение отменить поездку в Саудовскую Аравию, после исчезновения журналиста Джамала Хашкаджи. Об этом сообщает CNN.

Батлер планировал посетить показ нового фильма "Хантер Киллер" с его участием в столице страны Эр-Рияд, однако после исчезновения журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Турции решил отказаться от поездки.

"Хуже времени для поездки быть не может", – заявил Батлер.

Актер отметил, что он и его команда узнали об исчезновении журналиста за день до поездки.

"Мы решили, что наш визит туда будет неразумным поступком. Это было бы цинично и неправильно", – заявил актер.

Батлер также добавил, что он действительно хотел туда поехать, однако решил, что это было бы неправильным шагом.

Напомним, Хашкаджи исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Источники в полиции Турции заявили, что журналист, вероятно, был убит внутри здания.

Саудовские чиновники отрицают обвинения, заявляя, что Хашкаджи самостоятельно покинул здание консульства.

Турецкая проправительственная газета Sabah опубликовала фотографии предполагаемых участников "отряда убийц", которые, возможно, причастны к исчезновению саудовского журналиста. Их лица удалось установить благодаря снимкам, сделанным камерами видеонаблюдения в аэропорту и гостиницах, где они остановились.

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12 октября Турция сообщила властям США о наличии аудио- и видео доказательств убийства журналиста Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп анонсировал "суровое наказание" в отношении Саудовской Аравии в случае, если страна окажется виновна в исчезновении журналиста.

Министерство иностранных дел Великобритании также начало разрабатывать санкционный список представителей силовых структур и должностных лиц Саудовской Аравии в связи с исчезновением журналиста.

Записи турецких спецслужб свидетельствуют, что Хашкаджи был задержан в консульстве 2 октября, а затем убит и расчленен.