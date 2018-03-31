Около 100 авиарейсов Ryanair и EasyJet отменили из-за пожара в аэропорту Станстэд

В один из самых загруженных дней года, накануне католической Пасхи, из-за пожара закрыт аэропорт Станстэд в Эссексе, Великобритания, сообщает Independent.

Около 16:00 по местному времени загорелся шаттловый автобус около терминала аэропорта. Сотрудники эвакуировали пассажиров из зоны чекина.

Отменены более 100 авиарейсов, большинство – авиакомпании Ryanair. Так, пришлось отменить более 80 рейсов Ryanair в Венецию, Прагу, Барселону и другие. Другой лоукост, EasyJet отменил рейсы в Амстердам, Бильбао и Неаполь.

Самолету Ryanair, который собирался взлетать и направляться в Барселону, пришлось развернуться и остаться в аэропорту Станстэд.

"Уже катились по взлетной полосе, как развернулись и теперь нужно покинуть самолет, потому что за 45 минут до этого загорелся автобус. Это, наверное, какая-то шутка. Уже отправляющиеся самолеты можно было бы и отпустить", - написал в Twitter пассажир этого рейса Джо Кешмен.

Всего более 15 тысяч пассажиров не смогли улететь. Из-за хаоса с повторным чекином аэропорт Станстэд будет закрыт до конца дня.

Издание отмечает, что по правилам в таких ситуациях авиакомпании должны обеспечить пассажиров бесплатной едой и номером в отеле. Но на практике пассажиры часто вынуждены сами добывать себе еду и искать место ночлега.

Напомним, что 23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с Ryanair о начале полетов в Украину. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.