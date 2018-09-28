Британские спецслужбы установили личность третьего подозреваемого в деле Скрипалей - The Telegraph

Контртеррористическое подразделение британской полиции установило личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, пишет The Telegraph.

Как стало известно изданию, третий подозреваемый - агент российской военной разведки. Его имя не раскрывается. Предположительно, он помог спланировать атаку перед тем, как нервно-паралитическое вещество Новичок было завезено на территорию страны.

"Агент ГРУ, как представляется, посетил Солсбери для подготовки плана атаки перед тем, как двое его коллег привезли в Великобританию боевое отравляющее вещество", - пишет издание.

Напомним, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

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5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

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13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

Позже односельчане узнали в "российском туристе" Боширове полковника ГРУ Анатолия Чепигу.

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