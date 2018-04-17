Британские специалисты об отравлении Скрипаля: Новичок был в жидкой форме

Британские специалисты установили, что нервно-паралитическое вещество Новичок, использованное против агента Сергея Скрипаля, было в жидкой форме, сообщает ВВС.

В отчете Департамента охраны окружающей среды говорится, что во время отравления Скрипаля и его дочери Юлии, использовалось "очень небольшое количество" нервного агента Новичок, причем вещество было в "жидкой форме".

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. 9 апреля ее выписали из больницы и перевели в военный госпиталь. 6 апреля в больнице сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. Он хорошо реагирует на лечение и "быстро поправляется".

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок. По данным британских СМИ, разведка установила, что Новичок был изготовлен в Саратовской области. Россия же отвергает все обвинения.

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В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.

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