Британские СМИ сообщили о прорыве в расследовании отравления Скрипаля

По данным полиции, на Скрипалей покушались два человека

Полиция Великобритании добилась значительного прогресса в расследовании отравления бывшего агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Sun.

По данным британских полицейских, в непосредственном покушении участвовали два человека, почти наверняка связанные с Россией.

Предположительно, они бежали из Великобритании в течение 24 часов после неудачного покушения на Скрипалей. Имена преступников не называются.

"Конечная цель заключается в том, чтобы привлечь их к уголовной ответственности", - заявил собеседник издания, добавив, что это будет сложно, ведь преступники уже за пределами Британии.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018 года. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стояла Россия. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после проведения успешного лечения.

В ответ на отравление Великобритания выслала ряд российских дипломатов. Солидарность с Лондоном выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Кроме того, аннулированы аккредитации семи российских представителей при НАТО.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипалей.

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