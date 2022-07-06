Группа британских министров призовет Джонсона уйти в отставку — СМИ

6 июля, 20:26
Борис Джонсон (Фото:REUTERS/John Sibley)

Борис Джонсон (Фото:REUTERS/John Sibley)

На Даунинг-стрит в среду, 6 июля, собралась группа министров, которые намерены призвать премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку на фоне скандала в правительстве, сообщает BBC.

По информации издания, среди этой группы Надхим Захави — новый канцлер казначейства, назначенный на эту должность накануне после того, как его предшественник Риши Сунак объявил об отставке.

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Журналист The Telegraph Бен Райли-Смит опубликовал в Twitter список «мятежных» министров, которые, по его информации, собрались на Даунинг-стрит.

https://twitter.com/benrileysmith/status/1544721606307708929
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По информации журналиста The Times Стивена Суинфорда, министры на Даунинг-стрит разделились на две группы: те, кто хотят, чтобы Джонсон остался на посту, и те, кто выступают за его отставку. Он также сообщил, что министры, которые хотят отставки Джонсона, выбрали представителя — главу «комитета 1922 года» Грэма Брэди, который передаст премьеру их сообщение.

https://twitter.com/Steven_Swinford/status/1544728307895341056
https://twitter.com/Steven_Swinford/status/1544730849295454208

По состоянию на 20:00 по Киеву, начиная со вторника, 5 июля, в отставку подали не менее 36 министров и их помощников.

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Так называемый комитет 1922 года сказал, что не будет менять правила для того, чтобы инициировать повторный вотум недоверия премьеру. Вместо этого в понедельник будет избран новый глава комитета, который может решить изменить правила, пишет BBC.

Борис Джонсон сказал, что не видит причин для назначения досрочных парламентских выборов. Премьер не собирается уходить в отставку, несмотря на призывы некоторых министров. Джонсон также заявил, что в Консервативной партии «множество талантов», подразумевая, что ушедшим в отставку членам правительства можно найти замену, пишет The Guardian.

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Первыми 5 июля подали в отставку канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

Скандал разгорелся после того, как на прошлой неделе член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других людей в неловкое положение».

Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.

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Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.

Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году, сообщает The Guardian. Несмотря на это, Пинчер был снова назначен на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе, пишет Sky News. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.

6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.

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https://www.youtube.com/embed/9HvoBY2-0o8
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Великобритания Борис Джонсон Министры Правительство Великобритании

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