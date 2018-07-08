Британские медики не обнаружили признаков заражения Новичком у обратившегося к ним полицейского

Медики Окружного госпиталя Солсбери в Великобритании не обнаружили признаков заражения нервно-паралитическим веществом Новичок у обратившегося к ним полицейского.

"Рады подтвердить, что полицейский, обратившийся за предварительной медицинской помощью в Окружной госпиталь Солсбери в связи с инцидентом в Эймсбери, был обследован и оказался здоров", — сообщила пресс-служба полиции Уилтшира в Twitter.

По словам пресс-секретаря госпиталя в Солсбери, после инцидента с отравлением пары в Эймсбери к ним обращался ряд местных жителей, однако ни у кого из них не были обнаружены признаки отравления нервным паралитиком. Представитель больницы также отметил, что для общественности риск негативного воздействия Новичка остается низким, сообщили в BBC.

Напомним, что ранее сотрудник полиции Уилтшира обратился за помощью к медикам для предварительной проверки на возможное отравление нервно-паралитическим веществом Новичок.

30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.

Анализы в военной лаборатории Портон-Даун показали, что мужчина и женщина были отравлены нервно-паралитическим веществом группы Новичок.

Британская полиция сообщила, что пострадавшая пара подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в результате контакта с зараженным предметом. Правоохранители готовятся к длительному расследованию этого дела. Приоритетной целью полиция ставит определение источника отравления.

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В Лондоне заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, они пострадали от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.