Британские истребители поднялись на перехват самолетов РФ

В понедельник, 15 января, истребители Великобритании поднялись для перехвата российских самолетов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя британского Минобороны.

Истребители подняли с аэродрома в Шотландии.

"Это активная операция, и поэтому мы не предоставим никакой дополнительной информации, пока миссия не завершится", - пояснил представитель британского оборонного ведомства.

Другие подробности перехвата российских самолетов пока не сообщаются.