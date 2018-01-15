Британские истребители поднялись на перехват самолетов РФ

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Истребители Британии направились к границам воздушного пространства страны
Фото: Wikimedia.org

Истребители Британии направились к границам воздушного пространства страны

В понедельник, 15 января, истребители Великобритании поднялись для перехвата российских самолетов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя британского Минобороны.

Истребители подняли с аэродрома в Шотландии.

"Это активная операция, и поэтому мы не предоставим никакой дополнительной информации, пока миссия не завершится", - пояснил представитель британского оборонного ведомства.

Другие подробности перехвата российских самолетов пока не сообщаются.

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