31 октября 2018, среда

Британские истребители поднимались в воздух для перехвата самолетов РФ

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Typhoon
Фото: Royal Air Force

Typhoon

В среду, 31 октября, британские самолеты были подняты по тревоге для перехвата предполагаемых российских истребителей возле границы воздушного пространства Великобритании.

"Истребители Typhoon... сегодня были подняты в воздух по тревоге  в качестве меры предосторожности из-за потенциального вторжения в зону интересов Великобритании одного или нескольких неустановленных воздушных судов", - сказал представитель Министерства обороны Британии, передает Reuters.

По данным британского Минобороны, королевские ВВС ни при каких обстоятельствах не допустят угрозу воздушному пространству Великобритании.

Напомним, что 23 августа истребители королевских воздушных сил Великобритании перехватили российский противолодочный самолет Бе-12 над Черным морем.

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