17 сентября 2018, понедельник

Британские и французские рыбаки положили конец "гребешковой войне"

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Конфликт в проливе Ла-Манш в августе перерос в столкновения между моряками
Фото: скрин видео

Конфликт в проливе Ла-Манш в августе перерос в столкновения между моряками

Британские и французские рыбаки договорились о прекращении "гребешковой войны" в проливе Ла-Манш.

Как сообщает BBC, соглашение будет введено в действие во вторник, 18 сентября.

Согласно условиям сделки, британские рыболовецкие лодки длиной более 15 м покинут территорию промысла морских гребешков у побережья Нормандии.

В качестве ответного шага Франция передаст права на добычу гребешков в таких районах, как Ирландское море.

Малогабаритные британские лодки не ограничены по сделке и могут продолжать гребешковый промысел в бухте Сены у северных берегов Франции.

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Напомним, что 28 августа в проливе Ла-Манш произошли столкновения между французскими и британскими рыбаками из-за границ промысла морских гребешков. 

Во Франции запрещен промысел гребешка с 15 мая по 1 октября для восстановления популяции моллюсков, в то же время британские рыбаки могут ловить их круглый год.

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