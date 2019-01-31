Британские депутаты лишились каникул из-за Brexit Сегодня, 14:16 78 Цей матеріал також доступний українською EPA У британских депутатов не будет каникул из-за Brexit EPA

Депутатам британского парламента отменили февральские каникулы на фоне опасений относительно выхода Великобритании из ЕС, который намечен на 29 марта.

Британский парламент должен был уйти на каникулы через две недели, но лидер Палаты общин Андреа Ледсом заявила, что никаких шагов для реализации этих планов не предусмотрено, сообщает Sky News.



Она выразила сожаление относительно данных неудобств, а также добавила, что сотрудники парламента не останутся без вознаграждения.

"Я думаю, что наши избиратели ожидают от палаты способности продолжать работать над прогрессом в это важное время", - сказала Ледсом.

До 29 марта британский парламент должен принять семь важных законов - в том числе по соглашению о Brexit, иммиграции, торговле, финансовых услугах, сельскому хозяйству, рыболовству и здравоохранении.

Ранее в парламенте Великобритании проголосовали против поправки, разрешающей отложить сроки выхода страны из ЕС.

Кроме того, британские парламентарии поручили премьер-министру Терезе Мэй провести новые переговоры с ЕС по границе между Ирландией и Северной Ирландией.

Представитель президента Европейского совета Дональда Туска уже заявил, что соглашение о выходе, согласованная прошлого года, не предусматривает возможности новых переговоров.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.