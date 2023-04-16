Сильная напряженность между группировками. Одного из ключевых командующих войсками РФ в Украине снова вернули на фронт — британская разведка 16 апреля, 10:29 Михаил Теплинский (Фото:Mil.ru/Wikipedia)

Командующий воздушно-десантными войсками России Михаил Теплинский, которого в январе 2023 года с этой должности уволил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, вероятно, вернулся к участию в войне против Украины.

Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

«Теплинский, по всей вероятности, является одним из немногих российских генералов высшего ранга, которого уважают рядовые военнослужащие. Его недавняя бурная карьера свидетельствует о сильной напряженности между группировками в российском Генеральном штабе по вопросу военного подхода России в Украине», — говорится в сообщении.

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Также в ведомстве добавляют, что роль Теплинского вряд ли ограничится лишь подразделениями воздушно-десантных войск, но он, вероятнее всего, будет способствовать укреплению традиционной роли корпуса как элитного войска.

Также сообщается, что в последние дни силы российских ВДВ снова начали играть ключевую роль в битве за Бахмут и, вероятно, взяли на вооружение систему ТОС-1А Солнцепек с термобарическими пусковыми установками ТОС-1А в секторе Кременной.

Ранее The New York Times сообщало, что борьба и споры в правительстве России «большие и более глубокие», чем считалось. Об этом говорится в неопубликованных ранее документах из утечки файлов Пентагона, где говорится о нескольких ключевых причинах, по которым диктатор Владимир Путин не смог одержать военную победу в Украине после более чем года полномасштабной агрессии. Среди них — ссоры и перекладывание ответственности в российских ведомствах, отвечающих за разные аспекты войны.