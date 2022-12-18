Создание «фронтовых творческих бригад» в армии РФ вряд ли повлияет на поднятие низкого морального духа — британская разведка

18 декабря, 09:37
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Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Для поднятия боевого духа деморализованных оккупантов РФ, воюющих в Украине, российское Минобороны решило создать две «фронтовые творческие бригады». Однако, по данным министерства обороны Великобритании, создание этих развлекательных частей вряд ли существенно повлияет на ситуацию.

Об этом ведомство сообщает в Twitter.

По информации пропагандистских росСМИ, в ряды "творческих бригад" войдут российские оперные певцы, актеры и артисты цирка.

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Это произошло после недавней кампании российского Минобороны, направленной на поощрение общественности дарить музыкальные инструменты солдатам. Военная музыка и организованные развлечения для развернутых войск имеют давнюю историю во многих армиях, но в России они тесно переплетены с концепцией идеологического политического образования советских времен», — написали в разведке.

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В ведомстве добавляют, что усилия «художественного десанта» вряд ли существенно снимут беспокойство солдат, которые сосредоточены на очень высоком уровне потерь, плохом руководстве, проблемах с зарплатой, отсутствии оборудования и боеприпасов, а также отсутствии ясности в целях войны.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1604355132983910402?cxt=HHwWhIClscif6MMsAAAA
https://www.youtube.com/embed/KLse6CcOlkg
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Великобритания Разведка Армия России Актор Фронт Певец Война России против Украины

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