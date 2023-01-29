Указывают на аналогию с СССР. В британской разведке объяснили, зачем РФ возвращает в школы и вузы военную подготовку 29 января, 09:55 Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Министерство образования русской Федерации намерено ввести в школах и учреждениях высшего образования связанные с военной подготовкой предметы. Британские разведчики считают, что такие действия — это свидетельство создания все более милитаризованной атмосферы в стране.

Об этом говорится в свежем отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что недавно Министерство образования России предоставило более подробную информацию о ранее объявленном плане по включению базовой военной подготовки в учебную программу средней школы.

Видео дня

Читайте также: Андрей Мельник Это заставит Россию закончить войну

Школьники будут проходить военную подготовку в рамках предмета Основы безопасности жизнедеятельности. Детей будут учить пользоваться автоматами, ручными гранатами, а также средствами индивидуальной защиты.

Такие уроки станут обязательными со следующего учебного года, то есть с сентября 2023 года. Кроме того, в декабре в России заявили, что военную подготовку также вернут в высшие учебные заведения.

«Эти инициативы подчеркивают все больше милитаризованную атмосферу в России во время войны, а также ( вероятно преднамеренным) воспоминанием о Советском Союзе: подобное обучение было обязательным в школах до 1993 года», — говорится в сообщении.