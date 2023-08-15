В британской разведке объяснили, зачем Кадыров «рекламирует» свои подразделения в интернете 15 августа, 09:17 Рамзан Кадыров (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

По мнению британской разведки, главарь оккупированной Россией Ичкерии Рамзан Кадыров сильно подчеркивает роль своих подразделений в войне против Украины отчасти для того, чтобы улучшить свою репутацию как сторонника российского диктатора Владимира Путина.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 15 августа.

В нем проанализировали сообщение Кадырова от 10 августа, в котором он «отметил усилия» чеченского батальона Восток Ахмат вблизи Орехова в Запорожской области и подчеркнул его роль на этом участке фронта.

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Сообщается, что Восток официально переходит под командование 42-й мотострелковой дивизии Южного военного округа РФ, которая действовала в районе села Роботино.

Разведчики отмечают, что чеченские подразделения составляют относительно небольшую, но высокопрофильную составляющую российских войск в Украине.

Ранее в отчете Института изучения войны отмечалось, что подразделения 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии участвуют в боях под Роботиным, при этом Кадыров также подтвердил, что его подразделения батальона Восток Ахмат сейчас «обороняются» возле указанного населенного пункта.

2 августа глава правительства Ичкерии в эмиграции Ахмед Закаев в интервью Radio NV рассказал, что потери среди идеологически преданных кадыровцев были большими в начале полномасштабного российского вторжения в Украину. Однако сейчас, по его словам, Кадыров отправляет в Украину значительно меньше чеченцев, ища им замену.