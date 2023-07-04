Британская авиация перехватила самолет и истребители россиян возле Эстонии 4 июля, 23:55 Самолет РФ возле Эстонии (Фото:RoyalAirForce / twitter)

Британия сегодня поднимала в Эстонии свои боевые самолеты RAF Typhoon, чтобы перехватить российскую авиацию.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил Великобритании.

«RAF Typhoon Королевских ВВС в Эстонии сегодня поднялись в воздух, чтобы перехватить Ту-214 ВВС России, который летел в международном воздушном пространстве под контролем союзников по НАТО», — сказано в сообщении.

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При этом в ВВС отметили, что самолет пролетал между материковой частью России и Калининградской областью в сопровождении двух истребителей Су-30М.