Британская полиция спрогнозировала долгое расследование отравления в Эймсбери

Британская полиция готовится к длительному расследованию отравления пары нервно-паралитическим веществом Новичок в Эймсбери.

Ожидается, что процесс расследования инцидента займет "недели и месяцы", говорится на сайте ведомства.

"В этом сложном и быстроразвивающимся расследовании задействовано около 100 детективов из контртеррористической сети, которые круглосуточно работают вместе с коллегами из полиции Уилтшира", — сообщили в полиции.

Приоритетной целью в этом деле правоохранители ставят определение источника отравления.

30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.

Анализы в военной лаборатории Портон-Даун показали, что мужчина и женщина были отравлены нервно-паралитическим веществом группы Новичок.

Британская полиция сообщила, что пострадавшая пара подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в результате контакта с зараженным предметом

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В Лондоне заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, они пострадали от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.