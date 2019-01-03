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Британская полиция рассматривает нападение с ножом в Манчестере как теракт

Сегодня, 01:55
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Нападавший находится под стражей

Британская полиция подтвердила, что нападение, произошедшее в ночь на вторник, 1 января, у вокзала Виктория в Манчестере, расследуется как террористический акт, сообщает BBC.

"В прессе широко обсуждается то, что якобы сказал злоумышленник во время инцидента, и поэтому мы хотим прояснить ситуацию. Мы расследуем это как террористический акт", - заявил помощник главного полицейского констебля Манчестера Роб Поттс.

Он добавил, что офицеры полиции, тем не менее, не исключают и другой мотивации этого нападения, и что нет никакой информации, что у подозреваемого были соучастники.

Он сказал, что полиция все еще пытается установить, является ли подозреваемый гражданином Великобритании, и, что, "учитывая, насколько яростным было нападение", они также рассматривают версию о возможных проблемах с психическим здоровьем у подозреваемого.

Напомним, что на опубликованной в Twitter видеозаписи слышно, как мужчина, задержанный рядом со станцией, выкрикивает "Аллах акбар".

 

В ночь на вторник, 1 января, в британском Манчестере в результате нападения три человека - пожилая пара и полицейский - получили ножевые ранения. Полиция задержала 25-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство. Он находится под стражей. 

На месте происшествия было обнаружено два ножа, полиция также проводит обыск в районе Читэм-хилл, где жил подозреваемый.

Позже в пресс-службе полиции Манчестера сообщили, что мужчина, которого подозревают в нападении с ножом, задержан на основании Закона о психическом здоровье.

Теги:   Манчестер Терроризм Великобритания

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