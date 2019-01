Британская полиция рассматривает нападение с ножом в Манчестере как теракт

"В прессе широко обсуждается то, что якобы сказал злоумышленник во время инцидента, и поэтому мы хотим прояснить ситуацию. Мы расследуем это как террористический акт", - заявил помощник главного полицейского констебля Манчестера Роб Поттс.

Он добавил, что офицеры полиции, тем не менее, не исключают и другой мотивации этого нападения, и что нет никакой информации, что у подозреваемого были соучастники.

Он сказал, что полиция все еще пытается установить, является ли подозреваемый гражданином Великобритании, и, что, "учитывая, насколько яростным было нападение", они также рассматривают версию о возможных проблемах с психическим здоровьем у подозреваемого.

Напомним, что на опубликованной в Twitter видеозаписи слышно, как мужчина, задержанный рядом со станцией, выкрикивает "Аллах акбар".

Video of the suspect behind the Manchester new year terror attack. He shouts “Long live the caliphate” and praises Allah just before he is taken into the police vehicle. pic.twitter.com/IEGKGNiWxE