Британская полиция подозревает россиян в покушении на двойного агента Скрипаля - СМИ

Вещество, которым отравили Сергея Скрипаля, до сих пор не установлено

Основной версией в расследовании британской полиции дела об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля является покушение со стороны спецслужб РФ, сообщили Reuters информированные источники в службах безопасности США и Европы.

Британские следователи считают, что россияне, возможно, использовали неизвестное вещество, чтобы навредить Скрипалю в отместку за его предательство.

Вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, до сих пор не установлено.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери, графство Уилтшир в Англии. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.

По неподтвержденным данным, их отравили синтетическим наркотиком фентанилом, в 100 раз сильнее героина. ФСБ РФ использовала газ на основе фентанила во время штурма захваченного террористами театрального центра на Дубровке в Москве в 2002 году.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.