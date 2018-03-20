Британская полиция озвучила сроки расследования отравления Скрипаля

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В полиции отметили, что дело является

В полиции отметили, что дело является "крайне сложным"

Полиция Великобритании Скотленд-Ярд сообщила, что расследование экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери займет "несколько месяцев".

"Это одно из самых крупных и сложных расследований, которым занимается британское антитеррористическое отделение полиции... Расследование с высокой долей вероятности займет многие месяцы", - сообщили в полиции.

К расследованию привлечены специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает Интерфакс-Украина.

Всего, к делу привлечены 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции.

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

По данным Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в рамках проекта Новичок. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Великобритания возложила ответственность за инцидент на Россию и приняла решение о высылке из страны 23 российских дипломатов.

Москва отрицает любые обвинения со стороны Британии.

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