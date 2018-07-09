09 июля 2018, понедельник

Британская полиция не может гарантировать безопасность после смертельного случая в Эймсбери

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Полиция считает, что жертва Новичка получила высокую дозу заражения

Полиция считает, что жертва Новичка получила высокую дозу заражения

Британская полиция заявила, что не может исключить возможность дальнейших загрязнений после смертельного случая в результате отравления нервно-паралитическим веществом Новичок в Эймсбери.

"Я просто не могу предоставить никаких гарантий", - заявил глава контртеррористического подразделения британской полиции Нил Басу, возглавляющий расследование, передает AFP.

При этом представитель полиции сообщил, что, по мнению органов здравоохранения, риск заражения "невысок", но добавил, что у жителей пострадавших районов есть опасения по этому поводу.

Басу сообщил, что пострадавшие в Эймсбери "должно быть, получили высокую дозу". По его словам, в приоритете полиции - поиск "контейнера", который, возможно, был "источником загрязнения". Считается, что Дон Стерджесс и Чарли Роули "соприкоснулись" с этим контейнером.

В связи с этим он призвал не поднимать странные предметы, такие как иглы, шприцы или необычные контейнеры.

Басу также сказал, что с прошлой недели 21 человек обратился за медицинской помощью, заявив, что их беспокоит возможное воздействие нервно-паралитического вещества Новичок. Они прошли обследования, их результаты оказались негативны.

Напомним, что 9 июля в Солсбери полиция оцепила автобусную остановку после того, как на ней потерял сознание по меньшей мере один человек. Инцидент произошел в 300 ярдах (274 метрах) от предполагаемого места отравления нервно-паралитическим веществом Новичок. Неизвестно, связан ли инцидент с отравлением двух жителей Эймсбери под Солсбери.

30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина умерла в больнице. Британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию вещества Новичок.

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В Лондоне заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.

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