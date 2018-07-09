Британская полиция не может гарантировать безопасность после смертельного случая в Эймсбери

Британская полиция заявила, что не может исключить возможность дальнейших загрязнений после смертельного случая в результате отравления нервно-паралитическим веществом Новичок в Эймсбери.

"Я просто не могу предоставить никаких гарантий", - заявил глава контртеррористического подразделения британской полиции Нил Басу, возглавляющий расследование, передает AFP.

При этом представитель полиции сообщил, что, по мнению органов здравоохранения, риск заражения "невысок", но добавил, что у жителей пострадавших районов есть опасения по этому поводу.

Басу сообщил, что пострадавшие в Эймсбери "должно быть, получили высокую дозу". По его словам, в приоритете полиции - поиск "контейнера", который, возможно, был "источником загрязнения". Считается, что Дон Стерджесс и Чарли Роули "соприкоснулись" с этим контейнером.

В связи с этим он призвал не поднимать странные предметы, такие как иглы, шприцы или необычные контейнеры.

Басу также сказал, что с прошлой недели 21 человек обратился за медицинской помощью, заявив, что их беспокоит возможное воздействие нервно-паралитического вещества Новичок. Они прошли обследования, их результаты оказались негативны.

Напомним, что 9 июля в Солсбери полиция оцепила автобусную остановку после того, как на ней потерял сознание по меньшей мере один человек. Инцидент произошел в 300 ярдах (274 метрах) от предполагаемого места отравления нервно-паралитическим веществом Новичок. Неизвестно, связан ли инцидент с отравлением двух жителей Эймсбери под Солсбери.

30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина умерла в больнице. Британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию вещества Новичок.

Эймсбери находится в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В Лондоне заявили, что рабочей линией случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.