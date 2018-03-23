Британская полиция изъяла скамью, на которой нашли Скрипаля и его дочь

С территории торгового центра Maltings в британском Солсбери вывезли скамью, на которой обнаружили без сознания бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Как сообщает Sky News, полицейские в костюмах химической защиты сняли скамью с брусчатки, обернули в пластиковую пленку и пакет и погрузили в фургон.

Скамью вывезли из торгового центра Maltings в качестве "потенциального вещественного доказательства преступления".

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

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Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию.

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К расследованию их отравления привлечены специалисты Организации по запрещению химического оружия. Скотленд-Ярд ожидает, что расследование займет "несколько месяцев".