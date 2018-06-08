Британская королева перенесла операцию на глазах

Британская королева Елизавета II в мае успешно перенесла операцию по удалению катаракты, сообщили в Букингемском дворце.

"Я могу подтвердить, что королева успешно перенесла короткую плановую операцию по лечению катаракты в прошлом месяце", - сказал представитель Букингемского дворца в комментарии Reuters, отказавшись дать более подробную информацию.

По данным британского Press Association, монарху провели операцию в частной больнице имени короля Эдуарда VII в центре Лондона.

По словам источника агентства, 92-летняя королева после лечения не отменяла посещение официальных мероприятий, хотя во время некоторых из них Елизавета II носила темные очки.

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Катаракта - это частичное или полное помутнение хрусталика глаза. Со временем пятна на хрусталике становятся крупнее, вызывая размытое, туманное зрение и, в конечном итоге, слепоту. Чаще всего катаракта встречается у пожилых людей.

Напомним, что в апреле супругу королевы Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филиппу успешно провели операцию на бедре.