Британия в ближайшее время признает ЧВК Вагнера террористической организацией — FT
ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)
Великобритания планирует в течение нескольких недель признать ЧВК Вагнера террористической организацией, сообщает Financial Times со ссылкой на инсайдеров в британском правительстве.
Отмечается, что министр внутренних дел страны Суэлла Брейверман вскоре объявит об этом в соответствии с полномочиями, предусмотренными Законом о терроризме 2000 года, после месяцев, потраченных чиновниками на разработку детального юридического дела.
Сообщается, что запрет ЧВК Вагнера поставил бы ее в ту же юридическую категорию в Великобритании, что и Аль-Каида, ИГИЛ и Хезболла.
FT отмечает, что такие изменения также приведут к тому, что финансовые активы ЧВК Вагнера станут собственностью террористов, то есть они могут быть конфискованы, а не просто заморожены.
По словам инсайдеров, предложенную меру поддерживает все правительство.
Однако отмечается, что Комитет палаты общин по иностранным делам признал, что существуют риски, связанные с запретом ЧВК Вагнера, в частности перевод ее деятельности в подполье и потенциальное повреждение дипломатических связей Великобритании со странами, где находятся наемники.
Сообщается, что депутаты также отмечали, что этот шаг может упростить подачу исков против должностных лиц из ЧВК Вагнера в британских судах и облегчить использование существующих механизмов, предназначенных для блокирования финансирования террористических групп.
Парламентарии пришли к выводу, что «деятельность сети уже превышает установленный в Великобритании юридический порог для запрета».
Великобритания уже ввела санкции против ЧВК Вагнера и ее главаря Евгения Пригожина, а также против ряда высокопоставленных командиров ЧВК.
Среди тех, кто уже вошел в список, есть официальные лица и подставные компании Вагнера, обвиняемые в возглавлении кровавых боевых действий в войне России против Украины и совершении многочисленных военных преступлений.
Под санкции также попали боевики, ответственные за казни, пытки и разжигание нестабильности в странах Африки.
Ранее издание The Times сообщало об отсрочке Британией своего плана о признании ЧВК Вагнера террористической организацией из-за попытки бунта «вагнеровцев» в России.
В феврале этого года Верховная Рада Украины признала ЧВК Вагнера и другие российские частные военные компании террористическими организациями.