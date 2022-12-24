Британия увеличит оборонный бюджет более чем на £1,5 миллиарда из-за войны в Украине — СМИ 24 декабря, 17:04 Великобритания увеличит свой оборонный бюджет (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Минфин и Минобороны Великобритании, учитывая войну в Украине, достигли принципиального согласия об увеличении военного бюджета страны во избежание его реального сокращения из-за инфляции, сообщает The Telegraph.

Ожидается, что об изменениях в бюджет объявит весной 2023 года министр финансов Великобритании Джереми Хант. К тому времени правительство должно подготовить конкретные предложения и создать механизмы увеличения расходов на оборону.



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Как пишет издание, увеличение расходов на оборону было требованием главы профильного министерства Бена Уоллеса, который настаивал, что в условиях войны в Украине любое реальное сокращение расходов неприемлемо.

По оценкам The Telegraph, бюджет оборонного ведомства Британии в 2024/25 году должен вырасти с 48,6 до 50,1 миллиарда фунтов стерлингов, то есть по меньшей мере на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов.

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При этом отмечается, что о масштабном инвестировании в британскую оборону объявило еще правительство Бориса Джонсона, по расчетам которого бюджет Минобороны должен вырасти с 47,9 млрд фунтов стерлингов в 2022 году до 48,6 млрд в 2024-м.

Но большинство средств в рамках программы инвестирования уже было выделено ранее, что создало ситуацию, когда в результате стремительной инфляции реальные расходы Министерства обороны могли, наоборот, сократиться.