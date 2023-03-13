Контрразведка Британии создаст спецуправление по борьбе с российскими шпионами — Times

13 марта, 18:26
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Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / pixabay)

Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / pixabay)

Британская служба контрразведки MI-5 начнет напрямую помогать национальным компаниям и организациям в отражении угроз, исходящих от России и Китая, сообщает The Times.

В материале говорится, что для этого в структуре спецслужбы появится новое управление национальной безопасности. Оно будет консультировать компании, исследовательские организации и университеты, которые могут стать жертвами промышленного шпионажа. Кроме того, частные и государственные структуры смогут обратиться в новое управление за советами по вопросам взаимодействия с партнерами из Китая и использования китайского оборудования.

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Расширение роли МИ-5 в Британии объясняют вызовами России и Китая, которые будут определять эпоху. The Times сообщает, что премьер-министр Британии Риши Сунак должен сделать заявление по этому поводу. Власти намерены объявить и о других шагах, призванных помочь королевству в противостоянии подобным вызовам.

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Британия также готовится объявить об увеличении финансирования корпорации ВВС на 24 млн долларов с целью противодействия китайской и российской дезинформации в уязвимых странах. Кроме того, будет вдвое увеличено финансирование программы обучения британских дипломатов на китайском языке.

Британские спецслужбы выступали с утверждениями о том, что хакеры, работающие на РФ и Китай во время пандемии Covid-19, пытались похитить информацию о вакцинах, разрабатываемых в Великобритании.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Великобритания Китай Шпионаж Российская агрессия Шпионы Война России против Украины

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