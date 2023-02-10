Британия окончательно согласовала с производителем танк Challenger 3
Танк Challenger 3 (Фото:RBSL)
Министерство обороны Великобритании согласовало с производителем Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) окончательный проект танка Challenger 3.
Теперь производитель сообщил, что сможет начать создание прототипов, так как первоначальный обзор дизайна проекта был проведен в марте прошлого года.
Контракт предусматривает поставки британской армии 148 модернизированных полностью оцифрованных боевых танков с 2027 года.
Новые танки получат:
- 120 мм гладкоствольную пушку, использующую самые современные доступные во всем мире боеприпасы;
- новый набор прицелов, предоставляющий командиру танка расширенные возможности прицеливания день и ночь;
- новую броню;
- систему активной защиты;
- башню, которую можно установить на танки стран-союзников и партнеров;
- значительно улучшенная мобильность благодаря обновленному двигателю и новой гидрогазовой подвеске.