Британия окончательно согласовала с производителем танк Challenger 3

10 февраля, 16:33
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Танк Challenger 3 (Фото:RBSL)

Танк Challenger 3 (Фото:RBSL)

Министерство обороны Великобритании согласовало с производителем Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) окончательный проект танка Challenger 3.

Теперь производитель сообщил, что сможет начать создание прототипов, так как первоначальный обзор дизайна проекта был проведен в марте прошлого года.

Контракт предусматривает поставки британской армии 148 модернизированных полностью оцифрованных боевых танков с 2027 года.

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Новые танки получат:

  • 120 мм гладкоствольную пушку, использующую самые современные доступные во всем мире боеприпасы;
  • новый набор прицелов, предоставляющий командиру танка расширенные возможности прицеливания день и ночь;
  • новую броню;
  • систему активной защиты;
  • башню, которую можно установить на танки стран-союзников и партнеров;
  • значительно улучшенная мобильность благодаря обновленному двигателю и новой гидрогазовой подвеске.
https://www.youtube.com/watch?v=X4HmXjb0nNE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Великобритания Танки Challenger 2

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