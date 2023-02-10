Британия окончательно согласовала с производителем танк Challenger 3 10 февраля, 16:33 Танк Challenger 3 (Фото:RBSL)

Министерство обороны Великобритании согласовало с производителем Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) окончательный проект танка Challenger 3.



Теперь производитель сообщил, что сможет начать создание прототипов, так как первоначальный обзор дизайна проекта был проведен в марте прошлого года.

Контракт предусматривает поставки британской армии 148 модернизированных полностью оцифрованных боевых танков с 2027 года.

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Новые танки получат:

120 мм гладкоствольную пушку, использующую самые современные доступные во всем мире боеприпасы;

новый набор прицелов, предоставляющий командиру танка расширенные возможности прицеливания день и ночь;

новую броню;

систему активной защиты;

башню, которую можно установить на танки стран-союзников и партнеров;

значительно улучшенная мобильность благодаря обновленному двигателю и новой гидрогазовой подвеске.