В Британии объявили общенациональную минуту молчания на годовщину вторжения РФ в Украину

16 февраля, 02:08
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Флаги Великобритании и Украины (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Флаги Великобритании и Украины (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что 24 февраля в стране будет объявлена общенациональная минута молчания.

Она состоится в 11:00 (13:00 по Киеву).

"Этот национальный момент даст общественности Великобритании возможность отдать должное мужеству украинского народа и продемонстрировать несгибаемую солидарность Великобритании со страной", - заявил Сунак.

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Правительство Британии призвало население и организации присоединиться к минуте молчания в память о погибших на войне людях.

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"Приближаясь к годовщине варварского и ужасного вторжения России в Украину, как нация мы отдаем должное невероятной храбрости и стойкости украинского народа. Неоправданное нападение России снова принесло войну и разрушение на наш континент, заставило миллионы покинуть свои дома и разрушило семьи по всей Украине и России. Я невероятно горжусь реакцией Соединенного Королевства, и в течение прошлого года общественность Великобритании продемонстрировала свою подлинную щедрость духа и неизменную веру в свободу", - заявил Риши Сунак.

https://www.youtube.com/watch?v=SO0yDmqSWqM
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Великобритания Война в Украине Молчание Война России против Украины

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