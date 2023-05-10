Британия официально признает ПВК Вагнера террористами — Times

10 мая, 03:44
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Боевиков Пригожина признают террористами в Британии (Фото:Press service of «Concord

Боевиков Пригожина признают террористами в Британии (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS)

Руководство Великобритании внесет российский ЧВК Вагнера в черный список, официально признав организацию террористами.

Об этом сообщает The Times.

Издание подчеркивает, что боевики Пригожина "сыграли центральную роль в полномасштабном вторжении кремлевского режима в Украину" и продолжают атаковать город Бахмут.

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Правительство приняло такое решение после минимум двух месяцев работы над юридическим обоснованием такого шага. Источник в британском правительстве сообщил, что решение неизбежно и будет принято в течение нескольких недель.

В отношении ЧВК Вагнера будут применены санкции, которые ограничат возможность привлекать деньги через британские банки.

"Принадлежность к ЧВК, посещение ее собраний, ношение символики и любая поддержка будет считаться в Британии уголовным преступлением, а наемники окажутся в одном списке с боевиками группировок Исламское государство и Аль-Каида", - пишет The Times.

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В феврале этого года Верховная Рада Украины признала ЧВК Вагнера и другие российские частные военные компании террористическими организациями.

9 мая Национальное собрание Франции приняло резолюцию с призывом к французскому правительству и Евросоюзу признать ЧВК Вагнера террористической организацией.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Великобритания Война в Украине Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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