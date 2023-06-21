Великобритания объявит о новом пакете финпомощи для Украины на сумму в более чем три миллиарда долларов

21 июня, 06:51
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Помощь будет включать гарантии кредитования от Всемирного банка (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Помощь будет включать гарантии кредитования от Всемирного банка (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

В среду, 21 июня, Великобритания объявит о большом пакете финансовой помощи Украине, который превышает три миллиарда долларов.

Правительство Британии сообщает, что пакет включает гарантии на три миллиарда от Всемирного банка.

Финансовая поддержка будет направлена на жизненно важные государственные услуги, включая расходы на содержание школ и больниц.

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«Это первый двусторонний пакет многолетней финансовой помощи, предоставленный страной G7, что подчеркивает непоколебимую приверженность Великобритании к Украине как сейчас, так и в будущем», — заявили в правительстве.

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Отмечается, что суммарно невоенная помощь Великобритании превысила 4,7 миллиардов фунтов (более 5,7 миллиардов долларов).

В понедельник, 19 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Зеленский подробно рассказал о ходе боевых действий. Лидеры обсудили оборонные потребности Украины на поле боя и дальнейшее сотрудничество в этом направлении.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Великобритания Всемирный банк

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