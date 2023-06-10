Британия выделит Украине 16 млн фунтов для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС 10 июня, 15:28 Подрыв Каховской ГЭС (Фото:Снимки Maxar от 5 июня)

Великобритания в субботу, 10 июня, объявила о предоставлении гуманитарной помощи в размере 16 млн фунтов для преодоления последствий подтоплений, вызванных разрушением Каховской ГЭС. Об этом сообщило правительство Великобритании.

В заявлении британского правительства говорится, что Министерство иностранных дел и развития международной торговли Великобритании предоставит Украине 16 млн фунтов стерлингов для поддержки гуманитарным партнерам, которые способны оказать помощь гражданскому населению, в частности 32 000 человек, пострадавших от подтоплений.

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Дополнительные средства являются дополнением к ранее заявленному обязательству в размере 220 млн фунтов стерлингов.

Сообщается, что 10 млн фунтов будут направлены на поддержку Украинского Красного Креста, 5 млн фунтов — для офиса ООН по координации гуманитарных дел и 1 млн фунтов — для Международной организации по миграции.

Также МИД Великобритании отправит в Украину лодки, фильтры для очистки воды, водяные насосы и резиновые сапоги.

Глава МИД Джеймс Клеверли заверил, что Великобритания будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с последствиями этой катастрофы.

Еврокомиссия также одобрила предоставление Украине помощи после подрыва Каховской ГЭС. Первыми странами ЕС, которые отправят помощь, стали Литва, Германия и Австрия.

8 июня Украина и Организация объединенных наций согласовали план эвакуации населения из оккупированного Левобережья Херсонщины после подрыва Каховской ГЭС при условии обеспечения возможности безопасного проезда на оккупированные территории.

9 июня Бельгия объявила о передаче Украине 3,5 млн евро гуманитарной помощи из-за подрыва Каховской ГЭС.