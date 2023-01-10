Британия пока не приняла окончательного решения об отправке Украине танков Challenger 2 10 января, 15:27 В Лондоне заявили, что переговоры по поводу танков еще продолжаются (Фото:mil.in.ua)

Правительство Великобритании пока не приняло окончательного решения по поводу поставок ВСУ танков Challenger 2.

Об этом во вторник, 10 января, сообщил агентству Reuters пресс-секретарь премьер-министра страны Риши Сунака.

«На данном этапе мы не принимали окончательных решений по поставке танков… Пока не будут приняты решения по такого рода вещам, мы не комментируем предположения о том, какую дополнительную технику можно или нельзя отправить», — пояснил он.

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По словам спикера Сунака, Лондон продолжает обсуждать с Киевом «наилучшую форму» военной поддержки.

«И это делается совместно с нашими союзниками», — добавил чиновник.

О том, что британские власти рассматривают возможность поставки ВСУ Challenger 2, сообщил накануне со ссылкой на свои источники телеканал Sky News.

Это произошло на фоне информации о решении Франции передать Украине колесные танки AMX-10RC и бронеавтомобили Bastion.

В свою очередь Польша объявила о готовности поставить "символическое" количество немецких Leopard 2.

Инфографика: NV

Кроме того, по итогам переговоров главы Белого дома Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца было объявлено, что Украина получит БМП Marder и Bradley. Берлин также присоединится к Вашингтону и передаст ВСУ батарею ЗРК Patriot.