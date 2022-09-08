Британия передаст Украине 120 машин для перевозки спецтехники — Уоллес 8 сентября, 20:11 Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / pixabay)

Великобритания передаст Украине более 120 машин для решения логистических задач.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает BBC.

Он подчеркнул, что Великобритания будет и дальше поддерживать Украину.

«Мы хотим ясно сказать, что не остановимся, что наша решимость не ослабнет, мы продолжим помогать Украине, сколько бы времени это ни заняло», — сказал Уоллес.

Видео дня

Платформы помогут ВСУ быстрее перебрасывать военную технику — в частности поставленные Британией ранее системы РСЗО или БМП Stormer. Также в пакет помощи входят другие транспортные машины.

В ночь на среду, 7 сентября, президент США Джо Байден провел первые переговоры с новоизбранной премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Байден отметил, что договорился с Лиз Трасс о дальнейшей поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.