Британия передаст Украине 120 машин для перевозки спецтехники — Уоллес

8 сентября, 20:11
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Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / pixabay)

Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / pixabay)

Великобритания передаст Украине более 120 машин для решения логистических задач.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает BBC.

Он подчеркнул, что Великобритания будет и дальше поддерживать Украину.

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«Мы хотим ясно сказать, что не остановимся, что наша решимость не ослабнет, мы продолжим помогать Украине, сколько бы времени это ни заняло», — сказал Уоллес.

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Платформы помогут ВСУ быстрее перебрасывать военную технику — в частности поставленные Британией ранее системы РСЗО или БМП Stormer. Также в пакет помощи входят другие транспортные машины.

В ночь на среду, 7 сентября, президент США Джо Байден провел первые переговоры с новоизбранной премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Байден отметил, что договорился с Лиз Трасс о дальнейшей поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

https://www.youtube.com/watch?v=p27aoFfA5pE
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Великобритания Российская агрессия Вооружение Военная помощь Война России против Украины

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