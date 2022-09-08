Британия передаст Украине 120 машин для перевозки спецтехники — Уоллес
Флаг Великобритании (Фото:Nerivill / pixabay)
Великобритания передаст Украине более 120 машин для решения логистических задач.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает BBC.
Он подчеркнул, что Великобритания будет и дальше поддерживать Украину.
«Мы хотим ясно сказать, что не остановимся, что наша решимость не ослабнет, мы продолжим помогать Украине, сколько бы времени это ни заняло», — сказал Уоллес.
Платформы помогут ВСУ быстрее перебрасывать военную технику — в частности поставленные Британией ранее системы РСЗО или БМП Stormer. Также в пакет помощи входят другие транспортные машины.
В ночь на среду, 7 сентября, президент США Джо Байден провел первые переговоры с новоизбранной премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Байден отметил, что договорился с Лиз Трасс о дальнейшей поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.
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