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Британия может ввести военное положение в случае жесткого Brexit - СМИ

Вчера, 16:25
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EPA

Правительство изучает варианты действий в случае, если Brexit без соглашения приведет к гражданскому неповиновению

В случае неупорядоченного Brexit Великобритания может ввести военное положение.

Об этом сообщило издание The SundayTimes.

Газета ссылалась на неназванных чиновников, которые заявили, что правительство изучает варианты действий в случае, если Brexit без соглашения приведет к гражданскому неповиновению. Эти варианты включают военное положение, комендантский час и использование армии для подавления беспорядков.

В правительстве Соединенного Королевства обсуждается целесообразность применения Акта о чрезвычайных ситуациях от 2004 года, который позволяет вводить комендантский час, конфисковать имущество, ограничивать свободу передвижений и задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков. Правительство в подобных обстоятельствах может получить право вносить поправки в любое законодательство за исключением Акта о правах человека.

Однако министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал Reuters, что такая возможность действительно есть, но пока не находится «в центре внимания правительства».

Теги:   Военное положение Brexit Великобритания

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