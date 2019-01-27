Британия может ввести военное положение в случае жесткого Brexit - СМИ Вчера, 16:25 1090 Цей матеріал також доступний українською EPA Правительство изучает варианты действий в случае, если Brexit без соглашения приведет к гражданскому неповиновению EPA

В случае неупорядоченного Brexit Великобритания может ввести военное положение.

Об этом сообщило издание The SundayTimes.

Газета ссылалась на неназванных чиновников, которые заявили, что правительство изучает варианты действий в случае, если Brexit без соглашения приведет к гражданскому неповиновению. Эти варианты включают военное положение, комендантский час и использование армии для подавления беспорядков.

В правительстве Соединенного Королевства обсуждается целесообразность применения Акта о чрезвычайных ситуациях от 2004 года, который позволяет вводить комендантский час, конфисковать имущество, ограничивать свободу передвижений и задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков. Правительство в подобных обстоятельствах может получить право вносить поправки в любое законодательство за исключением Акта о правах человека.

Однако министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал Reuters, что такая возможность действительно есть, но пока не находится «в центре внимания правительства».