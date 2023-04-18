ВВС Британии и Германии перехватили российские истребители и самолет-разведчик у воздушного пространства НАТО

18 апреля, 00:47
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Истребители Typhoon (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Истребители Typhoon (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Британские и немецкие истребители Typhoon перехватили два российских истребителя и самолет-разведчик вблизи воздушного пространства НАТО над Балтийским морем.

В пресс-службе королевских ВВС Великобритании уточнили, что российский разведывательный самолет Ил-20 вылетел с материковой части России в Калининградскую область. Его встретили два российских истребителя Су-27, базирующихся в Калининграде, и вместе с ним направились на юг через северо-западную часть эстонского района полетной информации.

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Британские и немецкие самолеты сопроводили самолеты россиян через эту зону и передали ВВС Швеции.

Пилот королевских ВВС отметил, что российские военные самолеты часто летают над Балтийским морем, поэтому перехват был обычным. Это пятый совместный перехват ВВС Британии и Германии.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания НАТО Германия Воздушное пространство ВВС Истребители Калининград Балтийское море Российские самолеты ВВС Британии Калининградская область

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