Британия заявила об отсутствии риска экстрадиции Ассанжа - генпрокурор Эквадора

Великобритания проинформировала Эквадор, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в другую страну, если он покинет территорию посольства Эквадора в Лондоне, где он проживает с 2012 года.

Об этом заявил главный прокурор Эквадора Иньиго Сальвадор, передает Reuters.

По его словам, Лондон объяснил, что на имя Ассанжа не было получено ни одного запроса об экстрадиции. Однако ему придется провести в тюрьме не более шести месяцев за нарушение условий залога.

Сальвадор сообщил, что Эквадор передал ответ Великобритании адвокатам Ассанжа. По его словам, в случае, если Ассанж решит остаться в посольстве, то Эквадор введет новые правила его содержания в посольстве в Лондоне.

Напомним, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал иск против правительства Эквадора за "нарушение основных прав человека", обвинив в изоляции от внешнего мира.

В марте Ассанжу отключили интернет за нарушение соглашения, которое запрещало писать в WikiLeaks сообщения, имеющие отношение к вмешательству в дела иностранных государств. После чего Ассанж покинул пост главного редактора портала WikiLeaks.

Джулиан Ассанж - австралийский журналист, основавший в 2006 году организацию WikiLeaks. На ее сайте размещены секретные документы и разоблачающие различных мировых лидеров материалы.

В 2010 году шведские правоохранительные органы обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании и обратились к Великобритании с требованием об экстрадиции. В 2012 году британский суд постановил арестовать и выдать Ассанжа Стокгольму. Тогда создатель WikiLeaks укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, получил убежище и не покидал его территорию в течение последних шести лет.

Сам Ассанж считает, что Швеция намеревается выдать его США, где ему грозит пожизненное заключение за публикацию в WikiLeaks секретных документов.