Британия задумалась о системе для борьбы с дронами после инцидента в аэропорту Гатвик Сегодня, 16:57 16 Цей матеріал також доступний українською Фото: Pixabay Британия решила серьезно отреагировать на инцидент с дроном в аэропорту Гатвик

В ближайшее время по всей Великобритании могут заработать системы для борьбы с дронами.

Об этом сообщил министр безопасности страны Бен Уоллес, пишет ВВС.

Такое решение было принято после инцидента в лондонском аэропорту Гатвик, когда на взлетно-посадочной полосе были замечены дроны, а руководство аэропорта отменило сотни рейсов.

"Могу сказать, что теперь мы можем развернуть системы обнаружения для борьбы с этой угрозой по всей стране", - уточнил министр.

Он добавил, что люди, которые "необдуманно или с преступными намерениями" используют беспилотники, заслуживают самого сурового наказания.

При этом министр не объяснил, как будут использовать эти системы. Уоллес таке не назвал сроки их запуска.

Напомним, аэропорт Гатвик прекратил работу еще в 21:03 по местному времени в среду, 19 декабря (23:03 по Киеву) из-за дронов, замеченных на взлетно-посадочной полосе.

В Скотланд-Ярде назвали эти запуски "намеренным действием, направленным на создание помех для работы аэропорта". В то же время, в полиции не увидели в инциденте признаков терроризма.

В пятницу, 21 декабря, лондонский аэропорт возобновил работу после 32 часов простоя. Вылета ожидали около 120 тысяч пассажиров.

Позже в полиции сообщили о задержании подозреваемых, однако они были освобождены без предъявления обвинений.