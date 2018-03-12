Британия ведет "опасную игру" в расследовании отравления экс-шпиона Скрипаля - посольство РФ

Посольство Российской Федерации в Великобритании считает, что Лондон скрывает информацию о расследовании покушения на бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

По данным посольства, британская сторона до сих пор не предоставила никакой развернутой информации относительно состояния их здоровья.

"Нынешняя политика британского правительства в отношении России и россиян представляет собой очень опасную игру с британским общественным мнением, не только задающую вредный политический вектор расследованию совершенного преступления, но и чреватую более серьезными долгосрочными последствиями для отношений наших стран", - говорится в заявлении российского посольства.

В посольстве РФ выразили беспокойство в связи с тем, что Британия ведет расследование отравления Скрипаля "в закрытом для российской стороны и общественности режиме".

Помимо этого в посольстве обеспокоены антироссийской кампанией в прессе и угрозами, которые начали поступать в адрес работающих в Британии российских журналистов.

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии. По предварительным данным, они подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия. Самый известный из них – газ зарин, который используется в химическом оружии.

В результате инцидента пострадал 21 человек, включая Скрипаля и его дочь.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.