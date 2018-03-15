Британия в Совбезе ООН заблокировала заявление России об отравлении Скрипаля

Великобритания заблокировала российский проект заявления Совета безопасности ООН для прессы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом заявил пресс-секретарь российского представительства при ООН Федор Стржижовский, сообщает Интерфакс.

По его словам, "англичане внесли поправки, искажающие смысл документа, который был предложен для сохранения единства СБ ООН по данному вопросу".

Дипломат также отметил, что в российском проекте содержался призыв ко "всем заинтересованным государствам-членам консультироваться и сотрудничать в расследовании" по делу об отравлении Скрипаля "в соответствии с их обязательствами по пункту 2 статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия".

14 марта на экстренном заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Великобритании Джонатан Аллен заявил, что Россия нарушила Устав ООН, совершив покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь.

Перед этим британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

Россия расценила этот шаг как "беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между двумя странами, проведенную под фальшивым предлогом".

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.